"Giusto seguire un'idea, però ci sono situazioni d'emergenza che ammettono adattamenti". Inizia così, La Gazzetta dello Sport, il giudizio su Andrea Pirlo. Che in pagella prende un 'bel' 5, che paga soprattutto "la confusione della squadra". Sul Corriere dello Sport, il voto è leggermente superiore: "La Juve non ha nulla del suo estro, della sua intelligenza, del suo calcio. A Benevento le mancano pure le forme e un'idea che indichi la strada". Tuttosport sottolinea l'assenza di Ronaldo: "Un altro pareggio senza CR7: ha vinto solo a Kiev in mancanza del suo fuoriclasse. Non c'è niente da fare: due successi di fila in campionato questa Juve non li porta a casa".