Il coraggio, Andrea Pirlo, l'ha già mostrato. Il Maestro osava da giocatore e lo fa anche da tecnico, lanciando dal primo minuto il nuovo acquisto Chiesa e soprattutto un ragazzo come Manolo Portanova. "Pirlo ha chiara la strada e anche il modo per percorrerla. La parola chiave è coraggio. Lo stesso dimostrato dal tecnico anche a Crotone, dove ha ridisegnato la Juventus con ben sette novità rispetto alla partita di Roma. Senza Aaron Ramsey, rimasto a Torino per recuperare in chiave Coppa dopo i fastidi avvertiti col Galles, l’allenatore bianconero ha lanciato il 20enne Manolo Portanova. Un altro ex Under 23 titolare, un po’ come era successo alla prima di campionato con la sorpresa Gianluca Frabotta, in campo dal primo minuto anche ieri", si legge su Tuttosport.