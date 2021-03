Andrea Pirlo non è mai stato così in bilico sulla panchina della Juventus. Ecco, lo ripetiamo: mai così in bilico. Non aveva traballato, la sua panchina, nemmeno con l'eliminazione in Champions contro il Porto. Come scritto su Calciomercato.com, quella sconfitta "era stata archiviata senza colpi di testa". Nessuno era certamente rimasto soddisfatto, ma "la sconfitta interna col Benevento, arrivata in questa maniera, è stata quella che ha fatto scattare una volta per tutte l'allarme".