1









La Juventus ha una rosa larga e competitiva. L'emergenza in corso ne limita le potenzialità, dal punto di vista quantitativo, ma quando il gruppo è al completo Andrea Pirlo ha la possibilità di scegliere tra calciatori che possono cambiare il volto alle partite. Come racconta il Corriere dello Sport, l'allenatore è riuscito a trovare il giusto equilibrio e a trovare spesso l'arma in più a partita in corso: "Con un dato che certifica quanto Pirlo sia uno di quegli allenatori che, nonostante l'emergenza più o meno continua, sappia ragionare sulla base dei 15 giocatori a partita e non solo sugli 11 titolari. Sono infatti già 9 le reti segnate da elementi entrati a gara in corso, uno ogni cinque da inizio stagione, quasi uno ogni quattro dal 25 ottobre in poi, giorno della prima rete pescata in panchina da Pirlo".