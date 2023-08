In origine fu il caso. Colonna del, decide di lasciare i rossoneri per vestire la casacca della. Una scelta che all’epoca fu sorprendente, ma a spiegarla fu lo stesso centrocampista: “e io avrei dovuto cambiare ruolo. Allora ho detto "no, grazie" e ho scelto la Juve, che mi offriva motivazioni importanti”.Tracce di quell’idea di calcio stanno anche alla base delle più recenti scelte di mercato della Juventus.non convince e qualche tifoso continua a chiedere che ritorni nella posizione di mezzala; Allegri invece non se ne priva nel ruolo di play. Perché? Perché è stato capace, in queste stagioni, di calarsi nel ruolo e interpretare quello che il tecnico livornese gli chiede:, lavoro invisibile, protezione della linea difensiva. Non un particolare ruolo di regia,. Anche per questo, dunque, la scelta di lasciare partire l’ex Genoa e Monza acquista maggior senso.Muscoli e fisicità per dominare quella zona di campo, meno fronzoli in fase di costruzione. Non è un caso che a brillare maggiormente, nella Juventus di Massimiliano Allegri, sia un centrocampista come Adrienche di quelle caratteristiche fa la sua forza.E non è un caso che l’identikit tracciato dall’allenatore, di concerto con la società, risponda a quel tipo di esigenze. Terminata la fase di “potatura”, l’ultima è stata una settimana particolarmente proficua sul fronte uscite, è il momento di puntellare la rosa con dei nuovi innesti,Nella lista, su cuistanno lavorando e di cui facevano parte, ha fatto un importante balzo in avanti il 19enne dello Strasburgo Habib. Costi sostenibili, duttilità, qualità e spiccate doti difensive. Un calciatore che può dare equilibrio, così come Thomasdell’Arsenal, più navigato e più costoso continua ad essere tra i candidati. In questo solco si incanala anchedella Fiorentina, nonostante resti forte l’interesse del Manchester United. Qualità ed esplosività fanno di Khephrenun profilo più simile a Rabiot: anche in questo caso, piace e molto ma il Nizza è bottega cara e il tesoretto messo da parte potrebbe non bastare.