Andrea, in conferenza stampa, ha parlato di alcuni punti in cui può migliorare questa squadra: "Si può sempre migliorare, abbiamo grandi margini con grandi giocatori in rosa. Tra un po', spero, finalmente avremo tutta la squadra al completo e quindi si potrà lavorare su tutti i concetti; dall'inizio della stagione non siamo mai stati al completo, e a ranghi minori siamo riusciti a fare solo qualche passaggio per lavorare insieme. Ma abbiamo la qualità per migliorare, soprattutto nella fase di possesso. E dovremo lavorare su questo".