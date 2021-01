8









La notte di Dejan. La serata di Kulusevski. Andrea Pirlo ha serissime intenzioni di lanciare lo svedese dal primo minuto, e stavolta di fianco ad Alvaro Morata. Chiaro: incidono le condizioni precarie del centravanti spagnolo, ma nella scelta legata all'ex Parma c'è pure una conferma di quanto buono ha prodotto lo svedese. Il migliore, nell'ultima parte. Pure nelle sconfitte. Soprattutto, nella sconfitta di San Siro. LA LUCE - Kulusevski ha giocato tanto: in campo 16 volte in 17 partite di Serie A. E' rimasto fuori solo nella sfida con l'Atalanta, e poi ha fatto praticamente tutti i ruoli. Da seconda punta a trequartista, da esterno puro a interno di centrocampo. Anche questo ha sofferto, almeno all'inizio. Anche questo spiega le sette gare - soltanto - da titolare: l'ultima volta è stato un mese fa con il Parma. Ha fatto gol. Si è poi ripetuto in Coppa Italia con il Genoa. Dimostrando di preferire una posizione su tutte: quella vicino all'attaccante. E vicino, stretto a Ronaldo sarà domani sera. La sua notte.