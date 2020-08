Stando a quanto riporta Calciomercato.com, ieri è andato in scena alla Mandria un incontro tra Pirlo e la dirigenza della Juventus. Non solo mercato (con Isco, o un giocatore alla Isco iscritto in agenda), ma è stato trattato soprattutto il tema della composizione dello staff tecnico: saranno coinvolti nel progetto Roberto Baronio (non come vice-allenatore) e Antonio Gagliardi come uomo di campo. Sarà Claudio Filippi il preparatore dei portieri.