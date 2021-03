Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Champions League tra Juventus e Porto, Andrea Pirlo ha raccontato un aneddoto che coinvolge Bernardeschi e il suo ruolo in campo. Queste le sue parole raccolte da ilBianconero.com: "Abbiamo parlato quest'estate, in vacanza, gli avevo prospettato l'idea in mente, di farlo giocare terzino sinistro, era nelle sue possibilità per la forza fisica e per la corsa, arrivando da dietro può sfruttare le sue abilità, avendo meno compiti nell'uno contro uno da fermo, gli avrebbe giovato per la sua carriera. Mi ha dato disponibilità, c'è stato poco tempo. Adesso che se l'è messo lui in testa e l'ha fatto bene, proseguiremo in questo modo".