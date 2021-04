Il giorno del giudizio, per la Juventus e per Pirlo. Per il club perché, senza risultato contro il Napoli, rischia di mancare l’accesso alla prossima Champions League, che porterebbe ingenti perdite sul piano economico. Per il Maestro perché si gioca tutto in una notte. La sfida contro il suo ex compagno di squadra Gattuso assumerà i tratti di crocevia per il suo futuro e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di ribaltoni le possibilità portano al ritorno di Massimiliano Allegri oppure a Tudor come traghettatore.