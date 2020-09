Ecco le prime impressioni di Andrea Pirlo dopo la vittoria contro il Novara per 5-0 in amichevole: "Sono soddisfatto: era la prima partita e abbiamo avuto solo due giorni per provare tutto. I ragazzi hanno fatto un bell'allenamento ed è la cosa più importante. Sì, abbiamo provato a 4 con impostazione a 3, mentre nella ripresa siamo rimasti coi 3 fissi dietro e 3 fissi davanti. I ragazzi si divertono ed è la cosa migliore per poter ripartire. Ma c'è ancora tempo e tanto lavoro davanti. Le parole di John Elkann su di me? Normale che chi si siede su questa panchina deve vincere, ringrazio John, so che devo vincere, come da giocatore anche da allenatore.

IL MERCATO - Il nuovo attaccante? Mi serve il prima possibile, però il mercato è lungo... Speranza di avere i tifosi contro la Samp? Ne abbiamo bisogno noi come tutto il movimento calcistico italiano ed europeo. Ronaldo? Ha iniziato bene in forma e ha tutto per fare un'altra grande stagione."