Una tentazione importante, perché importante è il giocatore da cui Andrea Pirlo si sta facendo tentare. Parliamo di Paulo Dybala e lo racconta il Corriere dello Sport in edicola. Come riporta il quotidiano, infatti, il numero 10 si è allenato bene e finalmente non ha più dolore al ginocchio. Non solo: non vede l'ora di tornare a giocare, di fare la differenza in campo. E per Pirlo resta una bella tentazione, comunque da sfruttare - o meglio: che sfrutterebbe - a partita in corso, perché salvo sorprese toccherà di nuovo ad Alvaro Morata (favorito su Kulusevski) al fianco di Cristiano Ronaldo. E Paulo scalpita, dopo tanto tempo e tante storie. Passati.