Una carta in più, sorprendentemente apparsa nella sua mano, per la verità povera di soluzione alla luce dei tanti infortuni che stanno decimando la rosa della Juventus. Pirlo spera di recuperare gli indisponibili il più presto possibile, nel frattempo ha ritrovato Federico Bernardeschi, fattore contro lo Spezia, capace di entrare e cambiare l’inerzia della gara. Che sia la rinascita oppure un lampo sporadico solo il tempo potrà rivelarcelo, intanto, come sottolinea Repubblica, l’ex Fiorentina può rappresentare un’arma in più nei match contro Lazio e Porto.