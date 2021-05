1









Bistrattato, spesso in difficoltà, fatica a impostare, non sempre fa ottimo filtro. Eppure, Rodrigo Bentancur è il faro del centrocampo della Juventus. Andrea Pirlo ha potuto contare sull'urugayano con continuità durante tutta questa stagione, alternandolo nei due slot di centrocampo, molto più spesso in cabina di regia e qualche volta (e in questi casi si trova molto più a suo agio) come mediano di appoggio e raccordo che affianca un regista (quando Arthur è arruolabile).



A fare un punto tecnico e di mercato su Bentancur è Tuttosport oggi in edicola. Con le sue 25 presenze da titolare in campionato, è il centrocampista più utilizzato da Pirlo in questa stagione. E tutto lascia pensare che lo vedremo saldamente al suo posto domenica sera all'Allianz Stadium nello scontro diretto contro il Milan. E in futuro? Di incedibili la Juve ne ha ben pochi in questo momento, tuttavia la sua posizione sembra una di quelle più salde. Ma non tanto per motivi tecnici, quanto piuttosto di puro mercato: il Boca Juniors ha diritto a incassare quasi la metà della cessione di Bentancur, quindi la Juve, nel caso, deve alzare parecchio il prezzo per poter ricavare da lui una plusvalenza adeguata alle necessità.