Un derby per rincorrere, un derby per svoltare. Sono queste le opposte prospettive da cui Juventus e Torino affronteranno la stracittadina torinese, con Andrea Pirlo che deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Come riporta Sky Sport, il tecnico è orientato a concedere un turno di riposo a Chiesa, assoluto protagonista della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Al suo posto Bernardeschi. A centrocampo, invece, sicuro di una maglia Rabiot, mentre il grande ballottaggio coinvolge Arthur e Bentancur, con il primo favorito. Sulla fascia destra (in fase offensiva sulla trequarti) agirà Kulusevski.