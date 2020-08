Patto Champions tra campioni. Uno in campo e l'altro in panchina. Andrea Pirlo ha messo al centro del progetto Juve (e non poteva essere altrimenti) Cristiano Ronaldo. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Per creare un “ecosistema” perfetto Pirlo punterà anche su un dialogo fitto con il portoghese e con tutti gli altri giocatori della rosa, cosa che con Sarri non era riuscita completamente. E chissà che uno specialista come il Maestro non possa anche far ritrovare a Ronaldo il feeling con le punizioni: un solo gol in due stagioni bianconere è un bilancio piuttosto magro...Quel che è certo è che Pirlo alla Continassa ha trovato un Ronaldo come sempre in forma e motivato a ridare la caccia all’obiettivo che ama di più: la Champions".