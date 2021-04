Andrea Pirlo sta approcciando la sfida di domenica al Gewiss Stadium contro l'Atalanta con un paio di dubbi di formazione fondamentali. Ma l'allenatore della Juventus ha anche diverse certezze, arrivati a un mese e mezzo alla fine della stagione. In particolare a centrocampo. Stando alle informazioni finora in nostro possesso, infatti, Pirlo è orientato per la coppia di mediani formata da Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Panchina per Ramsey e Arthur, con un altro brasiliano, ossia Danilo, che nelle ultime uscite sembra essere uno dei principali registi della squadra a prescindere dalla posizione (dopodomani lo vedremo terzino, da stabilire su quale fascia).