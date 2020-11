In questi primi mesi della sua esperienza sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo ha abituato addetti ai lavori e appassionati a cambi di formazione dell'ultimo minuto e sorprese. Per quel che riguarda l'undici che scenderà in campo contro il Benevento - questo pomeriggio alle 11 - l'allenatore avrebbe un po' rimescolato le carte a centrocampo. Secondo quanto raccolto dalla redazione de ilBianconero, infatti, a centrocampo giocherà titolare Arthur che dovrebbe essere affiancato da Rabiot a completamento della mediana. Il centrocampista brasiliano si è comportato bene nelle ultime uscite ed è probabile che Pirlo gli voglia dare continuità per permettergli di crescere.