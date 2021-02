2









Due squadre. Contro tutti. La Juve ha cambiato 29 formazioni consecutive, e pure nei momenti di difficoltà Pirlo ha provato ad allargare il giro dei titolari, a dare occasioni anche a chi aveva giocato meno. Del resto, il calendario è incalzante e il turnover "è una grande soluzione", come dalle parole del tecnico. Che finalmente ha recuperato quasi tutti i giocatori e ora ha l'occasione di scegliere. Lo rende sereno e soprattutto nel pieno controllo di questa squadra. Oggi, con la Roma, chiamata a fare qualcosa d'importante.



IL MOTIVO - Ma perché Pirlo si è lanciato verso questo turnover (alle volte) sfrenato? Prova a spiegarlo Tuttosport nella sua edizione odierna: "Un po' per scelte tecniche, un po' per la più marcata volontà rispetto al passato di dar spazio alla linea verde. Ma, anche e soprattutto, per i tanti infortuni occorsi finora, a sommarsi alle positività al Covid. Una casistica che ha colpito, in particolare, il reparto difensivo. Ora, per la prima volta, al completo e con tutti gli interpreti in buone condizioni fisiche". Finalmente può iniziare a ruotare i centrali, a lanciare Demiral e De Ligt verso i piani alti delle gerarchie, a far rifiatare totem come Bonucci e Chiellini. Non è poco. Anzi.