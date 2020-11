1









Da diverse stagioni, oramai, la Juventus si trascina il problema di non avere un regista a centrocampo. Qualcuno con visione di gioco e qualità tecniche in grado di far girare la palla e intravedere spazi dove altri non ne vedono. Il calciatore individuato da Andrea Pirlo per ricoprire questo ruolo sarebbe Manuel Locatelli, calciatore che è cresciuto tanto a Sassuolo, grazie agli stimoli di De Zerbi, fino a diventare pedina fondamentale della Nazionale di Mancini. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, viste le prestazioni eccellenti del giocatore, il prezzo - che in estate era di 30 milioni - potrebbe alzarsi alla fine di questa stagione fino a 40. Nell'avviare le trattative, la dirigenza bianconera punta sui buoni rapporti in essere con il club neroverde.