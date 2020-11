6









Si è imposto. Col senno di poi, ha avuto profondamente ragione. Il ruolo di Andrea Pirlo, in questa Juve, è assolutamente centrale: altro che aziendalista. Come racconta Calciomercato.com, il Maestro è stato determinante pure sul mercato: innanzitutto ha fermato l'ipotesi di scambi per Adrien Rabiot, poi ha imposto la sua visione su due giocatori che avevano tanto, ma tanto, mercato tra le mani. NON SOLO RABIOT - L'idea della difesa liquida era già presente nelle primissime ore successive all'investitura. Pirlo ha immaginato a lungo la sua Juventus esattamente come ha giocato ieri con il Cagliari. Anche per questo, ai tempi ha rivalutato immediatamente la posizione di Danilo: qualche sondaggio per il brasiliano non è mancato, però la Juve l'ha tenuto volentieri. Così come Demiral: un portento, soprattutto un asset strategico per presente e futuro. Scrive CM: "La stima del club è totale da anni, Paratici lo ha scoperto e Pirlo vuole tenerselo stretto".