"I giovani mi sembra si siano inseriti bene: Chiesa ha fatto 10 gol, Kulusevski 4 o 5, McKennie uguale. Non penso siano loro i problemi, stanno facendo anche più delle aspettative". Così Pirlo ha parlato in conferenza, ponendo l'accento proprio sui giovani e soprattutto sui loro numeri. Non esattamente idilliaci quelli di Dejan Kulusevski, che però ha convinto Andrea Pirlo. E non certo da oggi. Il tecnico sembra intenzionato a dargli nuovamente una chance da titolare nella gara con la Lazio.