Pirlo cercherà sempre di schierare una Juventus a cinque stelle, una delle quali è arrivata l’ultimo giorno di mercato. Federico Chiesa rappresenta il matrimonio tanto rincorso e finalmente celebrato, strappato da una Firenze inferocita per il definitivo salto di qualità. Come riporta Sky Sport, il Maestro sta puntando su due attributi che l’ex Fiorentina deve migliorare: continuità e incisività. Le sue qualità sono indubbie, e per alzare l’asticella deve aumentare la sua concretezza nelle partite.