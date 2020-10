4









E contro il Verona? Mancherà l'uomo certamente più in forma. Quanto pagherà Andrea Pirlo l'ingenuità di Federico Chiesa lo dirà soltanto il campo. Intanto, in previsione di domenica, resta solo l'amarezza di non poter proseguire con il momento magico del nuovo arrivato. Tant'è: di necessità, si farà virtù. Detto che vale soprattutto in squadre come la Juve.



SENZA CHIESA - Chi sarà il sostituto? Per Tuttosport, le ipotesi sono due: spostare sulla fascia Dejan Kulusevski con Cuadrado dunque a sinistra, in alternativa uno tra Frabotta e Bernardeschi sulla fascia mancina. Non è improbabile che possa toccare a 'Berna', ormai a posto fisicamente e per forza di cose - prima o poi - da impiegare in quel ruolo lì. CON DYBALA - Possibile dunque che Paulo Dybala parte dal primo minuto, anche se la coppia Morata-Kulusevski è collaudata e dà già tante certezze. Occhio a Ramsey (c'è anche Portanova), trequartista alle loro spalle. Qui, per Tuttosport, sta la chiave su chi sostituirà Chiesa sulla fascia sinistra. "Se lo svedese ex Parma serve in un altro ruolo, in questo caso in attacco, non può essere dirottato all’esterno e allora Pirlo può mettere sulla fascia sinistra Frabotta, che ha giocato da titolare sia nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria sia a Crotone, oppure Bernardeschi, sempre che abbia pienamente recuperato visto che anche lui è al rientro da un infortunio".