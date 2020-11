Cristiano Ronaldo, finalmente negativo al covid, giocherà quest'oggi contro lo Spezia. Ad anticiparlo è stato Sky Sport, che ha dunque sottolineato come sarà utilizzato il portoghese in queste giornate di recupero di condizione, fisica e mentale. CR7 è partito oggi dalla panchina e spunterà quindi nella seconda parte della gara: l'obiettivo è mettere benzina nelle gambe, perché poi mercoledì c'è ancora la Champions League, riparte dunque l'avventura con il Ferencvaros anche e soprattutto per il lusitano. Ronaldo, in quella notte europea, finalmente farà ritorno nell'elenco dei titolari.