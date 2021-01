1









Comandano gli ex. Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è Andrea Pirlo a guidare la fronda di allenatori che passano dal campo a bordocampo, non esattamente senza patemi. Anzi. Per la Rosea, il "Maestro in cabina di regia con il pallone tra i piedi e chiamato direttamente sulla panchina della più forte squadra italiana senza avere alcuna esperienza tecnica" è l'emblema di una prassi consolidata. Tutti, e quasi sempre ad altissimo livello, è ormai un atteggiamento consolidato da anni.