Con tutte le assenze con cui è alle prese Andrea Pirlo in vista della partita di domani sera sul campo del Verona, fare la formazione è un rebus. Soprattutto per l'assenza simultanea dell'infortunato Cuadrado e dello squalificato Danilo, che priva la Juventus di entrambi i terzini destri.



Si sono rincorse molte ipotesi su come l'allenatore bianconero avrebbe potuto far fronte a queste defezioni, tra giocatori più o meno adattati sulla fascia destra. Ma alla fine, stando alle informazioni in nostro possesso, Pirlo al Bentengodi dovrebbe "solidificare il calcio liquido" e schierare una pura difesa a 3, imitando in tal modo il collega Ivan Juric.



DIFESA - Niente Dragusin, davanti a Szczesny agirà il trio guidato da De Ligt, affiancato sul centrodestra da Demiral e sul centrosinistra da Alex Sandro CENTROCAMPO - Pure qui, niente linea verde. Fagioli dalla panchina, dal 1' partono insieme tre "big": con Arthur ai box, toccherà a Bentancur in cabina di regia con Rabiot e McKennie mezzali. Il "fragile" Ramsey pronto a subentrare. Sulle fasce, Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra.



ATTACCO - L'unico reparto su cui non c'era il minimo dubbio: Ronaldo-Kulusevski coppia obbligata, dato che sia Dybala che Morata sono ancora out (Pirlo ha convocato ben 3 giocatori offensivi dell'Under 23).