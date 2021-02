Domani sera semifinale di andata di Coppa Italia, a San Siro sarà Inter-Juventus. Ecco alcune delle dichiarazioni di Pirlo alla vigilia su JTV: "Arthur è una mezzala di costruzione, molto abile a gestire la palla e dettare i tempi. È sempre in movimento, ci dà grosse geometrie. Morata è il centravanti moderno che cercavamo, siamo riusciti a riportarlo a casa e ci sta dando tanto. Non è una punta statica che si ferma in mezzo all'area, ma gli piace svariare su tutto il fronte d'attacco, attacca bene la profondità e sa giocare con i compagni. Proprio quello che cercavamo".



"L'Inter è molto brava a chiudersi e ripartire con giocatori veloci che sanno tenere il campo e inserirsi. Dovremo condurre una gara attenta. La mia certezza più grande è il gruppo: ragazzi ancora con tanta voglia di vincere, una cosa fondamentale per una squadra ambiziosa come la Juve."