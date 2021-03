Sull'edizione odierna de Il Giornale, arriva un commento duro al mercato della Juventus. Come si legge sul quotidiano, infatti, "pur spendendo cifre enormi per Chiesa (il solo che al momento ha dimostrato comunque di valere l'investimento), Arthur, Kulusevski e Morata, si è impoverito il gruppo tecnicamente senza colmare lacune evidenti". Il riferimento è chiaramente all'anno scorso, in cui la rosa sembrava più adeguata. La questione Pirlo: "esordiente e gioco forza senza esperienza, certamente benvoluto dai senatori (a differenza di quanto accaduto con Sarri) ma tatticamente acerbo, spesso portato a scuola dai colleghi e salvato enne volte da Ronaldo e dalle giocate dei singoli".