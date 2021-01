Nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna de Il Giornale, Tony Damascelli parla di una frase di Pirlo estrapolata in conferenza stampa: "Non è una soluzione semplice, anche perché la Juventus, a differenza dell’Inter, non gioca un football prevedibile, anche lento a volte nell’impostazione ma aggressivo nei fatti, perché Pirlo può sfruttare spunti individuali, nel dribbling e nell’azione singola e su questo punterà per non venire travolta da una squadra decisamente superiore con tutti gli effettivi a disposizione e la voglia matta del suo allenatore di vincere la partita della vita. Pirlo ha osato dire che per la Juventus sarà come una finale di Champions. Ha sbagliato sede, non è più al Milan e nemmeno all’Inter. Basta essere la Juventus, senza la Champions ma in campionato".