Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dynamo Kiev, spendendo belle parole per Aaron Ramsey: "Come avevo già detto settimana scorsa, è stata una scoperta per me. Non pensavo fosse un giocatore così bravo e intelligente. Al 100% solo per poche partite, qualche infortunio dopo è tornato sabato a Benevento e non era ancora al meglio. Può fare di più. Con allenamenti e partite speriamo di poterlo riportare in condizione. Per me e per la squadra è importante".