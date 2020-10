Tra i dubbi di formazione per la prima di Champions League contro la Dinamo Kiev, Andrea Pirlo dovrà scogliere quello legato al centrocampo della Juventus. Due poltrone per tre, Arthur, Rabiot e Bentancur si giocano due maglie nella rigorosa mediana a due. Una disposizione tattica a cui il Maestro non rinuncia e che ha ribadito in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di Lucescu: "Ne ha due per il sistema ideale di Mancini. Noi abbiamo quattro centrocampisti di ruolo, nessuno è un regista e magari dobbiamo giocare con due mediani che in quella posizione si trovano a meraviglia. Credo sia la giusta situazione per loro".