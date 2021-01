Adattarsi. E poi sfruttare i momenti magici. La Juve di Pirlo riparte dai giovani e dai loro momenti positivi. Straripante, quest'ultima versione di Federico Chiesa. Molto positiva, quella di Dejan Kulusevski. Poi McKennie: altro gol, altra gioia, ennesima conferma di quanto sia determinante per questa squadra. Ecco allora che Pirlo prova a tenere le antenne dritte, specialmente ai ragazzi che rischiano di volare troppo alto con l'entusiasmo: "C’è stata una riunione in cui abbiamo messo alcuni punti su quello che deve essere il loro cammino. Soprattutto i giovani elogiati dopo il Milan devono capire che ciò che hanno fatto due ore prima deve essere subito dimenticato, non conta niente. Se lo mettano bene in testa, funziona così quando giochi nella Juventus", dice in conferenza. Perché quella di San Siro è una vittoria importante, ma quanto ancora c'è da fare...