È iniziata la seconda settimana del ritiro alla Continassa della Juventus. Un’avventura vista dall’altra parte del campo per Andrea Pirlo, che è passato ad essere un ex compagno di squadra dei vari Chiellini, Buffon e Bonucci ad essere il loro allenatore. A dover gestire campioni che hanno segnato quest’epoca calcistica come Cristiano Ronaldo. Sarà una bella sfida per il Maestro, che è chiamato a rivelare al mondo che la sua predestinazione non era legata solo al campo, ma anche alla panchina. Intanto l’ex regista ha postato una foto sui social con una didascalia di poche parole: “Allenamento mattutino”. Il contrario del suo atteggiamento al centro sportivo bianconero, un dialogo costante con la squadra.