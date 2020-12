Nel corso del suo intervento a JTV, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato dei punti in cui la squadra deve migliorare: "È cresciuta nella convinzione, nella ricerca del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo, cercando di recuperare palla velocemente per poi migliorare la gestione del gioco. C'è da migliorare l'aspetto tecnico, sbagliamo ancora troppo in alcune fasi dell'allenamento. Su questo dobbiamo lavorare ancora molto".