Pirlo chiama. Dopo aver chiamato all’inizio della sua avventura in bianconero gli esuberi da piazzare sul mercato, il nuovo tecnico della Juventus ha chiamato anche i candidati ad occupare un posto nel parco attaccanti della sua squadra. Tra questi c’è il preferito Edin Dzeko e il Corriere dello Sport ha raccontato la chiacchierata: “C’è stato un confronto telefonico tra Pirlo e lo stesso Dzeko, per far capire quanto sia importante e portarsi già avanti con il lavoro. Parole di stima da parte di Pirlo (“sei un campione”) e lezioni di come si immagina la Juve con il bosniaco in campo.