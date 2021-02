Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato die della posizione dello svedese: "Sta meglio, è un po' raffreddato in questi giorni. Già stamattina stava meglio. Era dispiaciuto per la gara dell'altra sera, non ha trovato la posizione ideale in campo. Anche l'altro giorno gli ho chiesto se avesse visto la partita, mi ha ripetuto le stesse cose viste insieme. Non era riuscito ad avere le energie giuste e soprattutto la posizione in campo. Sta facendo una buona stagione, è al primo anno in una grande squadra. In partite così importanti un po' di nervosismo può venire fuori. Ha vent'anni e tempo per rifarsi".