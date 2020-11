Demiral per Chiellini e De Ligt per Bonucci. Juve, che sia in programma un cambio della guardia? Non è da escludere, ma c'è da farlo con attenzione, senza portare a casa una rivoluzione di cui non ha bisogno nessuno. Scrive il Corriere di Torino: "Come il controllo del nervi, per esempio, sul quale Demiral deve ancora lavorare, limitando le entrare a rischio rosso. Ulteriore osservazione: De Ligt, ha velocità e piedi per essere abbinato sia a Bonucci che a Chiellini. Non è un vantaggio da poco. Morale: a Pirlo basterebbe pilotare bene l’evoluzione, senza dover far scoppiare una rivoluzione".