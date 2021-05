Andrea, in conferenza stampa, ha parlato del suo momento: "C'è ancora tanta carica in me. Siamo arrabbiati, incazzati, non voglio vedere nei giocatori e in tutto l'ambiente rassegnazione. Siamo a un punto, abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Siamo la Juventus e non dobbiamo rassegnarci a questa classifica. Tre partite importanti per raggiungere l'obiettivo, dare il massimo per arrivare fino in fondo".