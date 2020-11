Una domenica di campo, subito dopo l'allenamento. Andrea Pirlo vive al massimo l'esperienza alla Juventus e non perde occasione per trascorrere un po' di tempo a guardare calcio. E allora, ecco l'Under 23 che gioca in casa - ad Alessandria - contro la Pistoiese, ed ecco anche il Maestro, in compagnia di Fabio Paratici, Pavel Nedved e Federico Cherubini. Tutti insieme appassionatamente, per supportare (e visionare) Zauli e i suoi ragazzi.