Quanti attaccanti a disposizione per Andrea? Uno, quello puro: Alvaro. Verso Crotone, la Juve rischia seriamente di dover fare la conta dei giocatori a disposizione: insieme allo spagnolo, incrociando le dita ci sarà Dejandi ritorno dal ritiro della Svezia. Quindi Federico Bernardeschi, appena rientrato dall'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori per più di un mese. Bisognerà vedere anche come tornerà Chiesa, negativo per ora come Bonucci e Chiellini, dopo la notizia della positività dial coronavirus. Poi?ha la febbre e problemi intestinali. Di Ronaldo, la notizia che oggi ha "sconvolto" tutti i tifosi.