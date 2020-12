1









Andrea Pirlo e un inizio come quello di... Ciro Ferrara. 24 i punti nelle prime 12 giornate di campionato, con 6 vittorie e 6 pareggi. Otto punti in meno della Juve di Sarri, 10 in meno di quella di Allegri. Questo dicono i freddi numeri che però non rappresentano tutto: il valore di questa rosa, inferiore a quelle passate, ma soprattutto giovane e in crescita, in adattamento rispetto alle idee di Andrea Pirlo. Pirlo oggi ha 24 punti, come Ferrara nel 2009-2010 dopo 12 giornate. Era dal 1984 che i bianconeri non chiudevano con 6 pareggi nelle prime 12 giornate.