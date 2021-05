"Sì, mi riconfermerei". Andrea Pirlo è stato chiaro nel post partita. E ha parlato delle naturali delusioni, dei problemi di un anno particolare, della scossa che però ha dato questa vittoria di Reggio Emilia, dove ancora una volta si è consacrato campione.Ecco, Pirlo l'ha dimostrato pure con le scelte, poi premiate. Ha tenuto fuori Dybala e Morata, premiato Kulusevski. Adesso manca chiaramente il passaggio più importante e il tecnico spera di aver portato a casa una vittoria che possa valere doppio: non solo il secondo premio stagionale, ma anche d'aver punzecchiato abbastanza l'Atalanta da permetterle di restare sul pezzo, con voglia di agganciare il secondo posto, ultimo obiettivo stagionale.La corsa, l'abbraccio, le immagini che ci riconsegna Reggio Emilia raccontano di un Pirlo non ancora domo: vuole la riconferma, sa che il gruppo è dalla sua parte. Nell'ultima settimana, tra Sassuolo, Inter e Atalanta si è creato un gruzzoletto da giocarsi a tempo debito., il tecnico vuole giocarsela. Pur sapendo che la Juve si è già mossa per farsi trovare pronta_ le alternative non mancano con e senza Champions, da Zidane a Mihajlovic, da Inzaghi a Gasperini, con le suggestioni legate ad Allegri sullo sfondo. Intanto, novanta minuti per decidere destini. Quelli di tutti.