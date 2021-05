Come racconta il Corriere dello Sport, Pirlo ci crede a prescindere dall'ingresso o meno in Champions League. Anche se è molto dura: sia per l'Europa che conta, sia per la sua permanenza in bianconero. Si legge sul quotidiano: "Questa sera si chiuderà un ciclo e se ne aprirà immediatamente un altro, i cui contorni saranno determinati proprio dalla posizione che i bianconeri occuperanno in panchina". Ma la differenza tra Europa e Champions League è netta e può pesare in maniera determinante sul futuro: "La Coppa Italia appena vinta potrebbe non bastare a garantirgli la conferma, neanche unita alla qualificazione in Champions".