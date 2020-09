Sabato mattina in campo per la Juventus.



La squadra si è ritrovata come sempre alla Continassa, e dopo una fase di riscaldamento, ha concluso la settimana con un test amichevole, disputato con i ragazzi della Under 23: un momento molto utile per cominciare a testare il lavoro affrontato in queste prime due settimane di preparazione.



Per la cronaca, si è trattato di una partitella a tempi ridotti (30 minuti a frazione) e la squadra di Coach Pirlo ha messo a segno una rete, con Pjaca, per l'1-0 finale.



Domani riposo per i bianconeri, che torneranno in campo lunedì pomeriggio.