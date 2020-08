1









Secondo il Corriere dello Sport, Andrea Pirlo non ha ancora finito la fase di composizione del suo staff dopo Baronio e Tudor. Questa volta l’ex campione del Mondo ha chiamato l’amico Sandro Nesta per convincerlo a lasciare il Frosinone e fare il suo braccio destro alla Juventus: “Ora è una possibilità, nulla ancora di fatto”, si legge.



IL CONTATTO - Il contatto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, ma Sandro ha voluto aspettare: in testa c'erano chiaramente altre priorità. L'epilogo amaro dei playoff potrebbero portarlo a Torino con cuore più leggero, dove non ritroverebbe soltanto quel meraviglioso amico incontrato a Milano, ma anche una squadra piena di calciatori che ha seguito, che stima e da cui è universalmente stimato. PAROLA ALLA DIFESA - Sarebbe l'ultimo tassello dello staff di Andrea Pirlo, che da lunedì inizierà il suo nuovo lavoro da allenatore della Juventus. Ieri, l'ufficialità dell'approdo di Igor Tudor, che curerà gli aspetti difensivi. Poi Bertelli (preparatore atletico) e Gagliardi (capo match analyst), quindi Baronio che sarà stretto collaboratore di Pirlo. Ecco, manca Nesta. Che dovrà decidere già in questi giorni.