Dybala e Morata le certezze, Kulusevski l'altra sicurezza. E poi? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Andrea Pirlo sarebbe pronto a giocarsi una carta a sorpresa per la gara di questa sera contro il Barcellona. Quale? Federico Chiesa. Inizialmente in panchina in tutte le formazioni previste, come cambio da giocarsi in corsa, potrebbe invece togliere il posto a Ramsey ed essere la carta che spariglia le certezze del Barcellona e i punti di riferimento di una difesa in emergenza, proprio come quella della Juve.