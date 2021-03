Pirlo pensa a nuove soluzioni, in particolar modo in attacco, dove Cristiano Ronaldo viene lasciato troppo solo, in assenza del suo partner del gol Morata. Kulusevski non sta convincendo appieno al fianco del portoghese, così Pirlo sta sperimentando un’alternativa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero ha provato in allenamento Chiesa come seconda punta, chissà che non possa rivelarsi una soluzione più prolifica rispetto allo svedese, che predilige l’esterno del campo per esplodere le sue qualità.