Due cambi all'attivo, che di fatto hanno cambiato la storia della partita. Andrea Pirlo, anche dalla panchina, ha dato un contributo determinante per la sua squadra: ha inserito Ramsey che si mosso meglio di Kulusevski, McKennie è stato immediatamente decisivo. Le statistiche sorridono, a prescindere dalla classifica: è il primo debuttante in Serie A imbattuto per 10 partite, nell'era dei tre punti. Senza quella zuccata di Bonucci avrebbe raccolto un altro 1-1 e nessuno lo dimentica. Però, vuoi vedere che la svolta è arrivata proprio da un paio di mosse? Del resto, questo fanno gli allenatori. Anche quelli che aspirano a diventare grandissimi.