Tutto pronto per la sfida contro il Porto: mercoledì, la Juventus affronterà al Do Dragao la squadra portoghese per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. E se da una parte Conceiçao sembra orientato a schierare il super tridente composto da Corona, Marega e Diaz, dall'altra parte Andrea Pirlo vara un cambio in difesa: stando alle ultimed ella vigilia, in Champions dovrebbero giocare Bonucci e De Ligt, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Proprio Sandro rileverà Cuadrado, infortunato: il colombiano ne avrà almeno per due settimane. Punta a tornare per Juve-Lazio. Staremo a vedere comee quando recupererà.